カプコンは11月19日、各デジタルストアで同社のダウンロード版タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」を開催。セール期間はストアおよびソフトによって異なるので、下記を確認してほしい。

Steam Storeでは、新機能追加の無料アップデートが本日配信開始された『逆転裁判123 成歩堂セレクション』を筆頭に、弁護士や検事となって証拠品や証言に隠された事件の真相を明らかにする推理アドベンチャー「逆転裁判」シリーズや、「バイオハザード」「ストリートファイター」「ロックマン」「デビル メイ クライ」「ドラゴンズドグマ」「鬼武者」ら人気シリーズ、『カプコン ファイティング コレクション2』『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』『大神 絶景版』などのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格で登場。

また、PlayStation Storeなどの各デジタルストアでも、人気ゲームの数々が引き続きお買い得価格でラインアップしている。セールの詳しい内容は「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM BLACK FRIDAY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale09-qg5kj/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2025年12月2日2時59分まで

【Capcom Black Friday Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/blackfriday

Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【60％オフ!!】：2396円

Steam『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

収録内容：

・『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

・『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

■Steam Store

2025年12月3日2時59分まで

【Capcom Black Friday Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/blackfriday

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：4990円

セール価格【70％オフ!!】：1497円

Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【75％オフ!!】：1747円

収録内容：

・『バイオハザード RE:2』

・『バイオハザード RE:3』

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイターV - チャンピオンエディション』（ゲーム本編+アップグレードキット）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：995円

Steam『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

Steam『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【35％オフ!!】：4543円

収録内容：

・『カプコン ファイティング コレクション』

・『カプコン ファイティング コレクション2』

Steam『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『ROCKMAN CYBER WORLD PACK』（ゲーム本編 パック）

通常価格：8227円

セール価格【67％オフ!!】：2653円

収録内容：

・『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

・『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

・『ロックマンX DiVE オフライン』

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【70％オフ!!】：913円

Steam『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【67％オフ!!】：1340円

Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

Steam『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【20％オフ!!】：3192円

Steam『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

収録内容：

・『鬼武者』

・『鬼武者2』

Steam『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【50％オフ!!】：1523円

Steam『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【30％オフ!!】：3493円

収録内容：

・『大神 絶景版』

・『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（ゲーム本編＋追加タイトル62本）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

■PlayStation Store

2025年12月1日23時59分まで

PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【30％オフ!!】：6293円

