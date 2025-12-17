賞品はパナソニック ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」！

ゲーミングネックスピーカーが当たる！「カプコンタウン」の公式Xにてクイズキャンペーンを実施中

文●ミヤザキ／ASCII

　カプコンは12月17日、「カプコンタウン」の公式X（Twitter）アカウント（@capcomtown）にて、抽選で1名にパナソニック ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」が当たるフォロー＆引用ポストキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2025年12月25日13時まで。

　「Capcom Town Official」Xアカウント（@capcomtown）および「Panasonic Japan公式」Xアカウント（@Panasonic_cp）をフォローして、キャンペーン対象投稿のクイズの回答を引用ポストすると応募完了。奮って参加してみてはいかがだろうか。

●キャンペーン概要

【賞品】
　抽選で1名にプレゼント。

パナソニック ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」……1名

※画像はイメージです。
※都合により、商品内容が変更になる場合がございます。

【応募方法】
1.「Capcom Town Official」Xアカウント（@capcomtown）をフォロー
2.「Panasonic Japan公式」Xアカウント（@Panasonic_cp）をフォロー
3.クイズの回答を引用ポスト

【キャンペーン詳細】
https://captown.capcom.com/ja/site_topics/3

©CAPCOM
※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。

