アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第49回

干支デザインの「ザ・プレミアム・モルツ」がAmazonタイムセールで割引中！

2025年12月16日 19時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　過去価格5,262円から7％割引の4,899円で販売されています。24本入りのため、1本あたりの価格は約204円です。

アマゾンでザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザインを入手

「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン」の特徴
Amazon商品ページより

　この商品は、サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」を、干支デザイン缶として24本詰め合わせたセットです。

　缶のデザインには、来年の干支である午を中心に、赤富士や松竹梅といった縁起の良いモチーフが描かれています。

　原材料には麦芽とホップを使用し、「磨きダイヤモンド麦芽」を一部採用した製法で醸造されています。内容量は1本あたり350mlで、アルコール度数は6％です。

まとめ：年末年始向けプレモル干支缶が今だけおトク！

　干支をあしらった特別デザインのプレミアム・モルツが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

　新年のおもてなしや、自宅での新年会・パーティーを盛り上げてくれそうな商品なので、Amazonタイムセールを活用して購入しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

