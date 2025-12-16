アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第49回
干支デザインの「ザ・プレミアム・モルツ」がAmazonタイムセールで割引中！
2025年12月16日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格5,262円から7％割引の4,899円で販売されています。24本入りのため、1本あたりの価格は約204円です。
「ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 香るエール 干支デザイン」の特徴
Amazon商品ページより
この商品は、サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」を、干支デザイン缶として24本詰め合わせたセットです。
缶のデザインには、来年の干支である午を中心に、赤富士や松竹梅といった縁起の良いモチーフが描かれています。
原材料には麦芽とホップを使用し、「磨きダイヤモンド麦芽」を一部採用した製法で醸造されています。内容量は1本あたり350mlで、アルコール度数は6％です。
まとめ：年末年始向けプレモル干支缶が今だけおトク！
干支をあしらった特別デザインのプレミアム・モルツが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
新年のおもてなしや、自宅での新年会・パーティーを盛り上げてくれそうな商品なので、Amazonタイムセールを活用して購入しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
