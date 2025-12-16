このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第50回

【20％オフ】ギフトにも使えるヱビス15本セットがAmazonタイムセールに登場

2025年12月16日 21時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ ヱビス 4種15本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が
Amazonタイムセールに登場！

　「サッポロ エビス 4種15本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、参考価格4,377円から20％オフとなる3,514円で販売されています。

　15本入りのため、1本あたりの価格は約234円です。

アマゾンでサッポロ ヱビス 4種15本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセットを入手

「サッポロ ヱビス 4種15本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」の特徴
Amazon商品ページより

　ヱビスブランドの4つのビールがセットになっています。液体容量は1本あたり350mlで、合計15本がギフトボックスにまとめられています。

　定番の「ヱビスビール」6本のほか、濃密な香りとコクが特徴という「ヱビス プレミアムブラック」3本、エールタイプの「ヱビス プレミアムエール」3本、国産ホップを使用した数量限定の「ヱビス 和奏（わかな）」3本が入っています。

　アルコール度数は5～5.5％としており、商品により異なります。

まとめ：年末のギフトや手土産にも！

　ヱビスの複数銘柄を飲み比べできるギフトセットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

　ギフトボックスに入っているため、贈り物や手土産にも良さそうです。この機会にまとめて購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサッポロ ヱビス 4種15本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセットを入手

※価格は税込み表記です。

