マウス、ピラーレスケースの中身が見えたり、見えなくなったりするPC発売　今ならお買い得に注文可

マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」シリーズの新モデルとして、ピラーレスケースの透明部分を半透明に切り替えられる「クリアシフトシステム」を搭載した「NEXTGEAR クリアシフトケース」を、ダイレクトショップ専用モデルとして発売した。

ボタン1つでピラーレスケースのパネル部分が透明から半透明に

新しい形の演出が楽しめるゲーミングPCがマウスから登場

この「クリアシフトケース」は、今年9月開催の東京ゲームショウ2025でコンセプトモデルとして公開されて話題になったもの（「ゲーミングPC内部にフィギュアを飾って遊べる。しかも隠せる。マウスコンピューターの参考展示が面白いぞ！」）。外観は最近人気となっている、クリアパネルを搭載したピラーレスケースながら、本体上部のボタンを押すだけで、半透明のほぼ内部が見えない状態に（それぞれ「クリアモード」「ステルスモード」と呼んでいる）。普段はPCケース内部にアクスタなどを飾りつつ、状況に合わせて隠すのはもちろん、半透明状態では内部のRGBファンの光が淡く幻想的に光って見えるので、これまでにない種類の演出として楽しむこともできる。

NEXTGEARブランドでは、今年9月にフルタワー型／ミニタワー型の両方で新ケースを採用してリニューアルしている（「マウスコンピューター「NEXTGEAR」にフルタワー型が登場！ お手頃価格のゲーミングPCで得た成功をさらに拡大へ」）。本製品を開発した同社開発・購買本部 製品部 プロダクトマネージャーの林田奈美氏によると、その開発時にパートナー企業から、ピラーレスケースのアイデアが上がってきたという。しかし、今人気があるからと、他社の後追いをしてピラーレスケースをただ採用しても仕方ないということで、見えたり、隠れたりするのが面白いのではという発想から、今回の製品に繋がったとのことだ。

また、本体前面のNEXTGEARの「NG」ロゴにも一工夫あり。「クリアモード」と「ステルスモード」で見え方を変えるために、レーザー彫刻を用いることで対応している。

通常のNEXTGEARブランドのPCとの違いでは、全モデルに10種類の点灯パターンが可能なRGBファン、そして3連360mmの水冷CPUクーラーを標準搭載している点もある。それでいて、NEXTGEARブランドならではのお手頃さも継続。一例としてはRyzen 7 5700X＋GeForce 5060＋16GBメモリ＋1TB SSDの組み合わせで16万9800円からとなっている。

実機は全国8店舗のダイレクトショップで展示され、モードの切り替えなどを試すことが可能。製品はショップ内でBTOで注文することになる。すでに報道されているとおりに（「マウスコンピューター、1月以降に“価格変更” パーツ不足で製品の販売停止も」）、パーツ不足にともなう駆け込み需要でNEXTGEARブランド全般で売り切れが目立つ状態になっているが、NEXTGEAR クリアシフトケースは12月17日時点では各モデルの注文ができる（製品の発送は2026年1月半ばを予定）。というわけで、人とはちょっと違うゲーミングPCを欲しい人は、店舗でチェックしての早めの注文が良さそうだ。

なお、マウスコンピューター ゲーミングの公式Xアカウント（@GTUNE_NEXTGEAR）では、NEXTGEAR クリアシフトケースを1名にプレゼントするキャンペーンが実施されている（12月23日まで）。詳しくは上記のリンクから。