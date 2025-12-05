アートに癒やされる2025年の年の瀬　16名のアーティストが贈る「Art & Crafts fair in Xmas」

クリスマスまであと1週間。丸善・丸の内本店 4階ギャラリーBでは12月17日より「Art & Crafts fair in Xmas」を開催中だ。この展示会は銀座のギャラリーSIACCAが主催し、16名のアーティスト作品から、このシーズンの暮らしの中に溶け込む作品を厳選して展示している。

展示作品は油彩やアクリル画、版画などの絵画のほか、ジュエリー、クラフト、絵皿時計など多種多彩な作品が並んでいる。

アーティストの個性が引き立つ多彩な作品の数々

総勢16名の展示会ということで、個々の作品数はそれほど多くないが、どの作品もアーティストの個性が前面に出た、インパクトの強い作品が展示されている。展示販売も行われており、気に入った作品を購入することも可能だ。

・阿部真子さんの作品（アートジュエリー）

・イズミサキさんの作品（ジークレー） ジークレーはデジタルデータからプリンターで素材に吹き付ける版画。本作品はトーションという紙に出力された一点物。

・伊藤翰香さんの作品（墨、切り紙） 左2点が墨で、右2点は植物や文字などが切り紙で表現されている。

・うちだかずこさんの作品（ソーラー版画） 写真のように見えるが、太陽光線を使って版を作るソーラー版画による作品。エッチングのように腐食液は使用しない。

・太田美奈子さんの作品（アクリル絵具）

・大矢真嗣さんの作品（岩絵具、アクリル絵具）

・小川純一さんの作品（インク、キットパス、アクリル、コラージュ）

・釘町一恵さんの作品（oil,pas,pen）

・河内成幸。さんの作品（木版画）

・久保田 香さんの作品（油彩）

・SAAYAさんの作品（ワイヤー）

・佐藤朱希さんの作品

・SIACCA工房さんの作品（絵皿時計）

・シアカ章子さんの作品（顔料、アキーラ絵具）

・塩田裕二郎さんの作品（水性木版画）

・松坂紀美代さんの作品（アクリル絵具、トートバッグ）

・行近壯之助さんの作品（膠、岩絵具）

これほどバラエティ豊かな作品が展示されているので、来場者それぞれ、お気に入りの作品が見つかるはず。筆者はSAAYAさんの、見る角度や光によって表情を変えるワイヤー作品がとても気に入った。入場は無料なので、帰り道にふらっと立ち寄ってその日の心の疲れをリフレッシュするのもいいだろう。展示会は12月23日まで開催なので、興味のある方はお早めに。