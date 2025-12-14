“大吟醸だけ”の贅沢セット、一升瓶でたっぷりの飲み比べセットが今お得

19:30:00

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

大吟醸5本セットがタイムセールで割引に！

大吟醸酒を5本まとめた「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」が、Amazonのタイムセールに登場しています。

参考価格1万2,100円のところ、10％オフの1万890円で販売されています。1本あたりの価格は2178円です。標準では「定期おトク便」での購入となっていますが、通常の注文でも1万890円ですので、「定期おトク便」を使わないのもありですね。

年末が近づくと、お歳暮や帰省の手土産、家飲み用に「外さない日本酒」を探す人が増えてきます。今回紹介するのは、一升瓶（1.8L）サイズでたっぷり楽しめる大吟醸の飲み比べセット。価格や在庫、配送予定は変動しやすいので、購入前に販売ページの表示を確認しつつチェックしてみてください。

「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」の特徴

Amazon商品ページより

「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」は、大吟醸3本と純米大吟醸2本の計5本で構成された飲み比べセットです。

すべて大吟醸以上の等級で、新潟県 加藤酒造「マル加」や兵庫県 名城酒造「官兵衛」など、酒どころの銘柄も含まれており、複数の産地の酒を一度に楽しめる内容です。アルコール度数は15度～16度です。

大吟醸酒は酒米を半分以下まで削り、中心部分のみを使って醸す製法が特徴です。香りが高く、日本酒の最高ランクとされています。

まとめ：家飲みや贈り物にも！

複数の産地の大吟醸が含まれているので、年末の集まりや贈り物としても利用しやすいセットとなっています。同じ“飲み比べセット”でも、内容や容量（720ml中心／一升瓶中心）で印象はかなり変わります。普段の晩酌ならコスパ重視、贈り物なら見栄えやレビュー評価重視など、用途で選ぶのがおすすめです。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。