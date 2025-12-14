500mlで117円！／サッポロ ノンアルコール48本セットが150ml増量中！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

【150ml増量】「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」

年末のまとめ買いで、冷蔵庫に“飲める選択肢”を増やしておきたい人向けのノンアル情報です。今回ピックアップするのは、サッポロの「プレミアムアルコールフリー」増量缶。1本あたりの単価が分かりやすく、ストック用途にも向く内容なので、価格と内容量を中心にチェックしていきます。

サッポロビールのノンアルコール飲料「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」がAmazon.co.jpで販売中。

このサッポロビール プレミアムアルコールフリーは、数量限定で150ml増量中。350mlが500mlになる計算ですね。さらに「セット品の価格」5,770円のところ2％オフとなり、5,636円で購入できます。500mlのノンアルビールが1本あたり約117円で買えてしまいます！

「サッポロ プレミアムアルコールフリー 増量缶」の特徴

サッポロビールのノンアルコール飲料、プレミアムアルコールフリーは、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップ（75％以上）を贅沢に使用することで、ビールに近い香りと味わいを実現したとうたいます。

アルコール度数は0.00％で、健康に気を使いながらもビールの「苦み」「コク」「うまみ」を存分に楽しめるという点が特徴です。

原料の見直しと配合の最適化によって、飲みごたえはそのままに、後味の酸味や雑味も改善されているそうです。

まとめ：たっぷり飲める2ケースのまとめ買いがおトクに！

現在、増量500ml缶×2ケースというビッグサイズが購入しやすいタイミングとなっています。

ノンアルは「飲めない日」だけでなく、作業中や食事に合わせたいときの“常備枠”としても便利。今回は増量缶＆2ケースで単価が見えやすいので、届く本数と保管スペース（箱サイズ）だけ先に確認してからカートに入れるのがおすすめです。

