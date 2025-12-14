アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第44回
500mlで117円！／サッポロ ノンアルコール48本セットが150ml増量中！
2025年12月14日 13時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【150ml増量】「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」
年末のまとめ買いで、冷蔵庫に“飲める選択肢”を増やしておきたい人向けのノンアル情報です。今回ピックアップするのは、サッポロの「プレミアムアルコールフリー」増量缶。1本あたりの単価が分かりやすく、ストック用途にも向く内容なので、価格と内容量を中心にチェックしていきます。
サッポロビールのノンアルコール飲料「プレミアムアルコールフリー 増量缶 500ml×2ケース 48本」がAmazon.co.jpで販売中。
このサッポロビール プレミアムアルコールフリーは、数量限定で150ml増量中。350mlが500mlになる計算ですね。さらに「セット品の価格」5,770円のところ2％オフとなり、5,636円で購入できます。500mlのノンアルビールが1本あたり約117円で買えてしまいます！
「サッポロ プレミアムアルコールフリー 増量缶」の特徴
Amazon商品ページより
サッポロビールのノンアルコール飲料、プレミアムアルコールフリーは、麦芽麦汁とドイツバイエルン産アロマホップ（75％以上）を贅沢に使用することで、ビールに近い香りと味わいを実現したとうたいます。
アルコール度数は0.00％で、健康に気を使いながらもビールの「苦み」「コク」「うまみ」を存分に楽しめるという点が特徴です。
原料の見直しと配合の最適化によって、飲みごたえはそのままに、後味の酸味や雑味も改善されているそうです。
まとめ：たっぷり飲める2ケースのまとめ買いがおトクに！
現在、増量500ml缶×2ケースというビッグサイズが購入しやすいタイミングとなっています。
ノンアルは「飲めない日」だけでなく、作業中や食事に合わせたいときの“常備枠”としても便利。今回は増量缶＆2ケースで単価が見えやすいので、届く本数と保管スペース（箱サイズ）だけ先に確認してからカートに入れるのがおすすめです。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第43回
グルメセットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
-
第42回
グルメ【14%OFF】おうちで飲み比べ：スプリングバレー「496／白／香」12本セットがセール2,998円
-
第41回
グルメ果肉たっぷりの苺リキュールがAmazonタイムセールで10％オフ！
-
第40回
グルメブルックリンラガー＆ヘイジーIPAが今だけ33％オフ！ Amazonタイムセールで登場
-
第39回
グルメイタリアの定番ビール「モレッティ」がAmazonタイムセールで29％オフ
-
第39回
グルメ【34％オフ】グリーンズフリーが1本104円の衝撃価格でタイムセール入り
-
第38回
グルメキリン一番搾り＋晴れ風のセットがAmazonタイムセールで23％オフ！
-
第37回
グルメクラフトビール好き必見！ スプリングバレー飲み比べセットがAmazonタイムセールでお得に！
-
第36回
グルメまとめ買い派に朗報。キリン 一番搾り2ケースがAmazonタイムセールで10％オフ！
-
第35回
グルメ定番の旨さ！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」が8％オフの4,994円。Amazonタイムセールでお得に
- この連載の一覧へ