セットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「本麒麟（500ml×48本）」がAmazonのタイムセールに登場！

キリンの「本麒麟（500ml×48本）」が、Amazonのタイムセールにてお得な価格で販売されています。

年末年始のストック需要が高まる時期は、定番のケース買いが一気に動きます。とくに“飲み慣れた銘柄を切らしたくない”人ほど、セールのタイミングでまとめて確保しておくと安心。今回は「本麒麟」500ml缶の48本セットがタイムセール対象になっているため、購入前にポイント（容量・本数・度数・価格の見え方）を手短に整理します。

セット品の価格11,296円のところ、タイムセールとして19％オフの9,098 円で購入できます。1本あたりの価格は約190円です。

「本麒麟（500ml×48本）」の特徴

Amazon商品ページより

本麒麟は、キリンが「麒麟（キリン）の至上品質を目指したジャンル」として展開する発泡酒です。

ドイツ産ヘルスブルッカーホップを採用し、爽やかで上質な苦みのある味わいをうたいます。長期低温熟成によって、雑味を抑えた調和のある味わいを実現しているといいます。アルコール度数は少し高めの6％です。

まとめ：Amazonタイムセールで19％オフ！

19％オフとビール・発泡酒カテゴリの中でもうれしい割引率で、48本ものまとめ買いがしやすいタイミングになっています。

ケース買いは単価が分かりやすい一方、在庫状況や配送予定日、キャンペーン適用条件（セット価格表示など）が変動しやすいのも事実です。表示価格や割引率、ポイント付与は購入直前に更新されることもあるので、最終確認は必ず販売ページで。うまくタイミングが合えば、日常用の“いつもの一本”を、負担少なく補充できます。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。