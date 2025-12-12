アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第41回
果肉たっぷりの苺リキュールがAmazonタイムセールで10％オフ！
2025年12月12日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「【クリスマス限定ラベル】梅乃宿 大人の果肉の沼 いちご酒 200ml 2本セット」が
Amazonタイムセールに登場
「【クリスマス限定ラベル】梅乃宿 大人の果肉の沼 いちご酒 200ml 2本セット」がAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,800円のところ、現在は10％の割引で4,320円で販売されており、1本あたり2,160円となっています。
「【クリスマス限定ラベル】梅乃宿 大人の果肉の沼 いちご酒 200ml 2本セット」の特徴
Amazon商品ページより
梅乃宿によるいちご酒リキュールで、チリ産カマロッサと国産あまおうの2品種をブレンドし、1本容量の半分以上に当たる11個分のいちごをたっぷりと使用しています。
いちごの風味を活かすため、ていねいに加工したピューレを使用し、果肉のとろっとした食感が特徴だとしています。
いちごの風味を活かすため、香料や着色料、安定剤は不使用となっています。アルコール度数は5％です。
まとめ：クリスマス限定ラベルがおトクに！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「【クリスマス限定ラベル】梅乃宿 大人の果肉の沼 いちご酒 200ml 2本セット」が参考価格から10％の割引価格で販売されています。
こちらは特別感のある季節限定ラベルとなります。Amazonタイムセールを活用して、家庭用や贈答用におトクに入手しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第40回
グルメブルックリンラガー＆ヘイジーIPAが今だけ33％オフ！ Amazonタイムセールで登場
-
第39回
グルメイタリアの定番ビール「モレッティ」がAmazonタイムセールで29％オフ
-
第39回
グルメ【34％オフ】グリーンズフリーが1本104円の衝撃価格でタイムセール入り
-
第38回
グルメキリン一番搾り＋晴れ風のセットがAmazonタイムセールで23％オフ！
-
第37回
グルメクラフトビール好き必見！ スプリングバレー飲み比べセットがAmazonタイムセールでお得に！
-
第36回
グルメまとめ買い派に朗報。キリン 一番搾り2ケースがAmazonタイムセールで10％オフ！
-
第35回
グルメ定番の旨さ！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」が8％オフの4,994円。Amazonタイムセールでお得に
-
第34回
グルメ一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第33回
グルメAmazonタイムセールで本麒麟が19％オフ。48本セットがまとめ買い価格に
-
第32回
グルメセットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
- この連載の一覧へ