アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第40回
ブルックリンラガー＆ヘイジーIPAが今だけ33％オフ！ Amazonタイムセールで登場
2025年12月11日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ブルックリンラガー＆ヘイジーIPAの12本セットがAmazonタイムセールに登場
キリンビールが販売する「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」がAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格5,486円に対して33％の割引が適用され、3,698円で販売されています。1本あたり約308円で購入できる計算となります。
「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」の特徴
Amazon商品ページより
「B BROOKLYN BREWERY キリン クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット」は、ブルックリンラガー6本とブルックリン パルプアートヘイジーIPA6本の合計12本で構成されるセットです。
ブルックリンラガーは、19世紀にビールづくりが盛んだったブルックリンで親しまれたウィーンスタイル製法を継承したもので、麦芽の苦みとホップの香りが印象的とされています。琥珀色の液色とカラメル麦芽の風味が特徴と記載されています。
パルプアートヘイジーIPAは、誰もが楽しめるヘイジーIPAを目指してつくられ、トロピカルフルーツ、パイナップル、マンゴーのような香りと心地よい苦みが特徴といいます。
アルコール度数はブルックリンラガーが5％、パルプアートヘイジーIPAが6.5％です。
まとめ：飲み比べセットがAmazonタイムセールでオトク！
現在開催中のAmazonタイムセールで、この飲み比べセットが33％オフで販売されています。
ブルックリンブルワリーのラガーとヘイジーIPAを同時に試せる内容となっており、クラフトビールを楽しむ人にとって購入しやすい機会といえます。
気になる人は、現在開催中のAmazonタイムセールで確認してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
