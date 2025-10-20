HONEY∞PARADE GAMESは10月18日、「閃乱カグラ」シリーズの新作ゲーム「PROJECT N」を発表した。

本作は「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK（シノマス）」の配信番組「シノマス展 81ナルEXPO」において告知されたもの。2026年リリースを目指しており、「シノマス」の3年後の世界を舞台に、新たなシノビ少女たちの物語を描くという。

なお、「シノマス」は2025年5月30日をもってサービス終了済み。約7年半の歴史に幕を下ろしている。

この発表にユーザーからは「生きとったんか」「感動で胸がいっぱい」「シリーズが続いてくれるだけで嬉しい」「Nは乳のエヌってこと!?」など好評の声。いっぽう「Nintendo Switch 2かPlayStation 5版がほしい」「コンシューマーは無理ですか…？」と、アプリゲームである点を気にする声も。

まだプロジェクトのコードネームしかわからない新作の発表に界隈は大盛り上がり。続報に期待しよう。

