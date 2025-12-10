キリン一番搾り＋晴れ風のセットがAmazonタイムセールで23％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

キリン一番搾りの飲み比べセットがAmazonタイムセールで値引きに

「一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本（一番搾り6本＋晴れ風6本 飲み比べセット）」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,712円に対し23％オフの2,848円で販売されており、1本あたり約237円で購入できます。

「一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本」の特徴

Amazon商品ページより

一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本セットには「キリン一番搾り 350ml」6本と「キリンビール 晴れ風 350ml」6本が入っています。

「キリン一番搾り」は麦汁の仕込工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用しており、麦本来の澄んだうまみが特徴だとしています。

「キリンビール 晴れ風」は麦芽100％の麦のうまみと希少ホップIBUKIの香りが特徴で、「ビールとしてのうまみ」と「飲みやすさ」をあわせ持つといいます。

まとめ：23％オフで購入するチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、一番搾りと晴れ風をまとめて楽しめる一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本が23％オフで販売されています。

2種の味の違いを試せる構成のため、家庭用としてもギフト用としても選びやすい商品となっています。気になる人は早めにAmazonタイムセールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。