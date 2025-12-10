アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第38回
キリン一番搾り＋晴れ風のセットがAmazonタイムセールで23％オフ！
2025年12月11日 00時40分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キリン一番搾りの飲み比べセットがAmazonタイムセールで値引きに
「一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本（一番搾り6本＋晴れ風6本 飲み比べセット）」が、現在Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,712円に対し23％オフの2,848円で販売されており、1本あたり約237円で購入できます。
「一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本」の特徴
Amazon商品ページより
一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本セットには「キリン一番搾り 350ml」6本と「キリンビール 晴れ風 350ml」6本が入っています。
「キリン一番搾り」は麦汁の仕込工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用しており、麦本来の澄んだうまみが特徴だとしています。
「キリンビール 晴れ風」は麦芽100％の麦のうまみと希少ホップIBUKIの香りが特徴で、「ビールとしてのうまみ」と「飲みやすさ」をあわせ持つといいます。
まとめ：23％オフで購入するチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、一番搾りと晴れ風をまとめて楽しめる一番搾り キリン ビールギフト 350ml×12本が23％オフで販売されています。
2種の味の違いを試せる構成のため、家庭用としてもギフト用としても選びやすい商品となっています。気になる人は早めにAmazonタイムセールをチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第37回
グルメクラフトビール好き必見！ スプリングバレー飲み比べセットがAmazonタイムセールでお得に！
-
第36回
グルメまとめ買い派に朗報。キリン 一番搾り2ケースがAmazonタイムセールで10％オフ！
-
第35回
グルメ定番の旨さ！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」が8％オフの4,994円。Amazonタイムセールでお得に
-
第34回
グルメ一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第33回
グルメAmazonタイムセールで本麒麟が19％オフ。48本セットがまとめ買い価格に
-
第32回
グルメセットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
-
第31回
グルメ数量限定ポアラー付きのデュワーズ12年が14％オフの2,899円！ Amazonブラックフライデー
-
第30回
グルメフランス産辛口白だけを集めた6本セットがセール中！ 1本約800円のまとめ買い価格に
-
第29回
グルメ【本日終了】霧島6種飲み比べセットがAmazonブラックフライデーで19％オフ！
-
第28回
グルメ酒好き注目の大吟醸5本セットがAmazonブラックフライデーで割引実施中！
- この連載の一覧へ