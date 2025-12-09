まとめ買い派に朗報。キリン 一番搾り2ケースがAmazonタイムセールで10％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

キリン一番搾り48本セットがAmazonタイムセールで割引価格に！

キリンビールの「一番搾り 生ビール350ml×48本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格9,996円のところ、今回のセールでは8,998円で販売されています。割引率は10％で、1本あたりの価格は約187円です。

「一番搾り キリン ビール350ml×48本」の特徴

Amazon商品ページより

キリンが独自に採用している「一番搾り製法」によってつくられた生ビールです。麦汁ろ過工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用し、麦のうまみを引き出した調和のとれた味わいといいます。

麦芽は100％で、通常のビールより多い量の麦芽を用いている点が特徴です。製造の仕込工程では「低温麦汁ろ過技術」が使われており、雑味を抑え、飲み飽きにくい仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、キリン一番搾り48本セットが割引販売されています。日常的にビールを飲む人や、自宅にストックしたい人にとって購入しやすい機会です。

期間限定のセールのため、検討している場合は早めにチェックしておくと安心です。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。