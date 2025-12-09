アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第36回
まとめ買い派に朗報。キリン 一番搾り2ケースがAmazonタイムセールで10％オフ！
2025年12月09日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キリン一番搾り48本セットがAmazonタイムセールで割引価格に！
キリンビールの「一番搾り 生ビール350ml×48本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格9,996円のところ、今回のセールでは8,998円で販売されています。割引率は10％で、1本あたりの価格は約187円です。
「一番搾り キリン ビール350ml×48本」の特徴
Amazon商品ページより
キリンが独自に採用している「一番搾り製法」によってつくられた生ビールです。麦汁ろ過工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用し、麦のうまみを引き出した調和のとれた味わいといいます。
麦芽は100％で、通常のビールより多い量の麦芽を用いている点が特徴です。製造の仕込工程では「低温麦汁ろ過技術」が使われており、雑味を抑え、飲み飽きにくい仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、キリン一番搾り48本セットが割引販売されています。日常的にビールを飲む人や、自宅にストックしたい人にとって購入しやすい機会です。
期間限定のセールのため、検討している場合は早めにチェックしておくと安心です。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第34回
グルメ一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第33回
グルメAmazonタイムセールで本麒麟が19％オフ。48本セットがまとめ買い価格に
-
第32回
グルメセットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
-
第31回
グルメ数量限定ポアラー付きのデュワーズ12年が14％オフの2,899円！ Amazonブラックフライデー
-
第30回
グルメフランス産辛口白だけを集めた6本セットがセール中！ 1本約800円のまとめ買い価格に
-
第29回
グルメ【本日終了】霧島6種飲み比べセットがAmazonブラックフライデーで19％オフ！
-
第28回
グルメ酒好き注目の大吟醸5本セットがAmazonブラックフライデーで割引実施中！
-
第27回
グルメシニアソムリエ厳選の赤ワイン12本セットが今だけお得！ Amazonブラックフライデー
-
第26回
グルメ世界の赤ワイン6本セットが19％オフ！ Amazonブラックフライデーで1本あたり約673円に
-
第25回
グルメ内臓脂肪が気になる人に！ 「からだを想うオールフリー」24本が2,503円！
- この連載の一覧へ