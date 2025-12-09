一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで15％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで特価！

‎キリンビールの「一番搾り ビール350ml×24本（6缶×4）」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

今回対象となっているのは、季節限定の「とれたてホップ生ビール」で、参考価格5,320円から15％の割引となり、4,498円で販売されています。

1本あたりは187円となり、まとまった本数を買っておきたい人にとって見逃せない内容です。

「一番搾り ビール350ml×24本［とれたてホップ生ビール］」の特徴

Amazon商品ページより

「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、とれたてのホップと一番搾り製法による、季節限定の味わいが特徴といいます。一番搾り製法で麦のおいしいところだけを引き出し、この夏とれたての岩手県遠野産ホップを使用して香り豊かに仕上げました。

収穫直後の新鮮なホップを凍結させて使用することで、みずみずしく華やかな香りが感じられるとしています。

発売以来22年を迎えるシリーズで、今年とれたてのホップを贅沢に使用している点も特徴です。原材料は麦芽とホップで、アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、一番搾り「とれたてホップ生ビール」が15％割引で販売されています。

季節限定の味わいをお得に購入できる機会のため、まとめ買いを検討している人は、このタイミングを活用してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。