アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第34回
一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで15％オフ！
2025年12月09日 01時40分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
一番搾り「とれたてホップ生ビール」がAmazonタイムセールで特価！
キリンビールの「一番搾り ビール350ml×24本（6缶×4）」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
今回対象となっているのは、季節限定の「とれたてホップ生ビール」で、参考価格5,320円から15％の割引となり、4,498円で販売されています。
1本あたりは187円となり、まとまった本数を買っておきたい人にとって見逃せない内容です。
「一番搾り ビール350ml×24本［とれたてホップ生ビール］」の特徴
Amazon商品ページより
「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、とれたてのホップと一番搾り製法による、季節限定の味わいが特徴といいます。一番搾り製法で麦のおいしいところだけを引き出し、この夏とれたての岩手県遠野産ホップを使用して香り豊かに仕上げました。
収穫直後の新鮮なホップを凍結させて使用することで、みずみずしく華やかな香りが感じられるとしています。
発売以来22年を迎えるシリーズで、今年とれたてのホップを贅沢に使用している点も特徴です。原材料は麦芽とホップで、アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、一番搾り「とれたてホップ生ビール」が15％割引で販売されています。
季節限定の味わいをお得に購入できる機会のため、まとめ買いを検討している人は、このタイミングを活用してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第33回
グルメAmazonタイムセールで本麒麟が19％オフ。48本セットがまとめ買い価格に
-
第32回
グルメセットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
-
第31回
グルメ数量限定ポアラー付きのデュワーズ12年が14％オフの2,899円！ Amazonブラックフライデー
-
第30回
グルメフランス産辛口白だけを集めた6本セットがセール中！ 1本約800円のまとめ買い価格に
-
第29回
グルメ【本日終了】霧島6種飲み比べセットがAmazonブラックフライデーで19％オフ！
-
第28回
グルメ酒好き注目の大吟醸5本セットがAmazonブラックフライデーで割引実施中！
-
第27回
グルメシニアソムリエ厳選の赤ワイン12本セットが今だけお得！ Amazonブラックフライデー
-
第26回
グルメ世界の赤ワイン6本セットが19％オフ！ Amazonブラックフライデーで1本あたり約673円に
-
第25回
グルメ内臓脂肪が気になる人に！ 「からだを想うオールフリー」24本が2,503円！
-
第23回
グルメ氷結ストロングが14％オフ！ Amazonブラックフライデーで350ml×24本が今だけお得
- この連載の一覧へ