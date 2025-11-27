【全8品で550円！】丸の内で買える福島の心意気を詰め込んだお弁当

物価高の今、ランチを千円以下で済ませるのは一苦労ですよね。そんななか、福島県矢吹町の食の匠たちが育て、作り出した、美味しい野菜と発酵食品が詰まったこだわりのお弁当が、2日間限定でお試し価格としてたったの550円で食べられます！

福島県矢吹町の食材を使用したご馳走BOX

2025年12月8日(土)、9日(日)にKITTE 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーンにて福島県矢吹町の匠が作った「食」を詰め込んだランチBOXとおつまみBOXを販売いたします。

ランチBOX

価格：￥550（税込）

おつまみBOX

価格：￥550（税込）

ランチBOXは矢吹町の酒蔵、大木大吉本店の酒粕とやまさ味噌こうじ店の味噌で漬け込んだ「酒粕味噌豚漬け」や新鮮野菜にオリジナルドレッシングを合わせた「蒸し野菜&にんじんドレッシングなど」8品をぎゅーっと詰め込んだ昼食向けのお弁当。

おつまみBOXには福島の郷土料理「いかにんじん」や酒粕の香りにレーズンの甘みが寄り添う「酒粕レーズン」など矢吹町オリジナル日本酒「開拓のうた」にぴったりな8品を詰め込んでいます。

他にもふるさと納税の返礼品として人気のある矢吹町オリジナル日本酒「開拓のうた」の試飲・販売や味噌、野菜などの試食も実施。

この機会に矢吹町の美味しい食に触れてみましょう！

やぶき食堂

期間：2025年12月8日(月)、9日(火) 11:00～19:00

場所：KITTE 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン

住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

※ランチBOXは11:00-14:00 おつまみBOXは15:00-19:00までの販売となります。

※1日50個ずつの数量限定となります。

※酒類のお支払いは現金のみとなります。