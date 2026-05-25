「刃牙」範馬勇次郎、鉄拳8に参戦ッ！ 地上最強の生物がプレイアブルキャラクターに
バンダイナムコエンターテインメントは5月25日、「鉄拳8」シーズン3の第4弾追加プレイアブルキャラクターとして、格闘マンガ「刃牙（バキ）」シリーズより、地上最強の生物として名高い「範馬 勇次郎」が参戦すると発表した。2027年初頭の配信を予定しているという。
また、追加バトルステージ「SUBSEA LOCKDOWN」も同時に配信予定。凶悪な犯罪者が収監された海底監獄をモチーフとする新バトルステージだ。
ユーザーからは「すげぇぇぇ!!」「マジかよ」「ヤバすぎるだろ」「範馬勇次郎をゲームで動かせる日が来るとは」「餓狼伝説にケンシロウ、鉄拳に範馬勇次郎、じゃあスト６は……？」「コラかと思った」など、大きな驚きをもって迎えられている。
いっぽうで「原作で明確な負け描写のない範馬勇次郎がKOされる…ってコト？」「足首押さえて転がる勇次郎は見たくないなぁ」「不敗の覚悟があるやつだけが勇次郎を使う資格がある」など原作の強さゆえに、複雑な感情を持つ声も寄せられていた。
本発表により、シーズン3の全追加コンテンツを発表したとのこと。5月28日には"怪盗くノ一"の二つ名をもつ「州光」が早期アクセス開始となる。今後も、「鉄拳8」の続報に注目しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：鉄拳8
ジャンル：3D対戦格闘
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年1月26日）
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：2万6180円（パッケージ版）※
フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※
超特装版：5万3680円（パッケージ版）※
デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）
※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。
プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）
CERO：C（15才以上対象）
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。
※画面は開発中のものです。
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