バンダイナムコエンターテインメントは5月25日、「鉄拳8」シーズン3の第4弾追加プレイアブルキャラクターとして、格闘マンガ「刃牙（バキ）」シリーズより、地上最強の生物として名高い「範馬 勇次郎」が参戦すると発表した。2027年初頭の配信を予定しているという。

また、追加バトルステージ「SUBSEA LOCKDOWN」も同時に配信予定。凶悪な犯罪者が収監された海底監獄をモチーフとする新バトルステージだ。

ユーザーからは「すげぇぇぇ!!」「マジかよ」「ヤバすぎるだろ」「範馬勇次郎をゲームで動かせる日が来るとは」「餓狼伝説にケンシロウ、鉄拳に範馬勇次郎、じゃあスト６は……？」「コラかと思った」など、大きな驚きをもって迎えられている。

いっぽうで「原作で明確な負け描写のない範馬勇次郎がKOされる…ってコト？」「足首押さえて転がる勇次郎は見たくないなぁ」「不敗の覚悟があるやつだけが勇次郎を使う資格がある」など原作の強さゆえに、複雑な感情を持つ声も寄せられていた。

本発表により、シーズン3の全追加コンテンツを発表したとのこと。5月28日には"怪盗くノ一"の二つ名をもつ「州光」が早期アクセス開始となる。今後も、「鉄拳8」の続報に注目しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：鉄拳8

ジャンル：3D対戦格闘

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2024年1月26日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

特装版：2万6180円（パッケージ版）※

フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※

超特装版：5万3680円（パッケージ版）※

デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）

CERO：C（15才以上対象）

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

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