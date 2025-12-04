アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第32回
セットで19％オフ！ 本麒麟500ml×48本がまとめ買いしやすい価格に
2025年12月04日 01時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「本麒麟（500ml×48本）」がAmazonブラックフライデーに登場！
キリンの「本麒麟（500ml×48本）」が、Amazonのタイムセールにてお得な価格で販売されています。
セット品の価格11,296円のところ、タイムセールとして19％オフの9,098 円で購入できます。1本あたりの価格は約190円です。
「本麒麟（500ml×48本）」の特徴
Amazon商品ページより
本麒麟は、キリンが「麒麟（キリン）の至上品質を目指したジャンル」として展開する発泡酒です。
ドイツ産ヘルスブルッカーホップを採用し、爽やかで上質な苦みのある味わいをうたいます。長期低温熟成によって、雑味を抑えた調和のある味わいを実現しているといいます。アルコール度数は少し高めの6％です。
まとめ：Amazonタイムセールブで19％オフ！
19％オフとビール・発泡酒カテゴリの中でもうれしい割引率で、48本ものまとめ買いがしやすいタイミングになっています。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
