アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第28回

酒好き注目の大吟醸5本セットがAmazonブラックフライデーで割引実施中！

2025年12月01日 20時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

大吟醸5本セットがAmazonブラックフライデーで割引に！

　大吟醸酒を5本まとめた「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。

　参考価格1万2,100円のところ「定期おトク便」利用で、10％オフの1万890円で販売されています。1本あたりの価格は2178円です。

アマゾンで日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セットを入手

「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」の特徴
Amazon商品ページより

　「日本酒の最高峰 バイヤー渾身の大吟醸 1800ml 5本セット」は、大吟醸3本と純米大吟醸2本の計5本で構成された飲み比べセットです。

　すべて大吟醸以上の等級で、新潟県 加藤酒造「マル加」や兵庫県 名城酒造「官兵衛」など、酒どころの銘柄も含まれており、複数の産地の酒を一度に楽しめる内容です。アルコール度数は15度～16度です。

　大吟醸酒は酒米を半分以下まで削り、中心部分のみを使って醸す製法が特徴です。香りが高く、日本酒の最高ランクとされています。

まとめ：家飲みや贈り物にも！

　複数の産地の大吟醸が含まれているので、年末の集まりや贈り物としても利用しやすいセットとなっています。

　Amazonブラックフライデーは12月1日（月）23時59分まで開催中です。セール終了前にぜひチェックしてください！

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

