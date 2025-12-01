アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第31回
数量限定ポアラー付きのデュワーズ12年が14％オフの2,899円！ Amazonブラックフライデー
2025年12月01日 22時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「【Amazon.co.jp 限定 ポアラー付】デュワーズ12年」がお得！
Amazonブラックフライデーで14％オフに
「【Amazon.co.jp 限定 ポアラー付】 デュワーズ 12年」が、Amazonブラックフライデーの対象になっています。
参考価格3,358円から14％オフの2,899円で販売されています。
「【Amazon.co.jp 限定 ポアラー付】デュワーズ12年」の特徴
Amazon商品ページより
「【Amazon.co.jp 限定 ポアラー付】デュワーズ12年」は、デュワーズ12年にオリジナルロゴ入りの30mlポアラーが付属したAmazon限定品です。
デュワーズ12年は、12年以上熟成させたアバフェルディを中心に40種類以上の原酒をブレンドしたウイスキーです。
香りはハチミツ、トフィーアップル、ファッジ、温かいバターのようなメロウさがあるといいます。また、ジューシーな種無しブドウやフレッシュなシトラスにわずかなバニラを感じる味わいが特徴だとしています。
お酒の種類はブレンデッドスコッチウイスキーで、アルコール度数は40％です。
まとめ：Amazon限定セットが特価に！
数量限定のポアラー付きデュワーズ12年がAmazonブラックフライデーで割引されています。
ウイスキーを注ぎやすい付属品がセットになった内容で、手元に置いておきたい人にとって選びやすいタイミングです。
12月1日（月）23時59分まで開催中のAmazonブラックフライデーで購入できるため、セール終了前に忘れずにチェックしてください！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
