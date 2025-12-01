世界の赤ワイン6本セットが19％オフ！ Amazonブラックフライデーで1本あたり約673円に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マイワインクラブ 金賞受賞入り 世界の赤ワイン 楽しく飲み比べ6本セット」がAmazonブラックフライデーで19％オフ

「マイワインクラブ 金賞受賞入り 世界の赤ワイン 楽しく飲み比べ 6本セット」が、Amazonブラックフライデーで値下げされています。

参考価格5,000円から「定期おトク便」利用で、19％オフの4,038円になっています。1本あたり約673円となります。

「マイワインクラブ 金賞受賞入り 世界の赤ワイン 楽しく飲み比べ6本セット」の特徴

Amazon商品ページより

このセットは、イタリア、スペイン、チリ、フランスなど世界の産地から選ばれた赤ワイン6本で構成されています。内容は変更される場合があります。

ジルベール＆ガイヤール・ワインガイド金賞を受賞したイタリアの「ソリチェッロ・ロッソ」や、同じく金賞を受賞したスペイン産「フライレティーヨ・ガルナッチャ」、チリの「セロ・ブラヴォ・カベルネ・ソーヴィニヨン」などをラインアップします。

まとめ：1本あたり約673円で気軽に飲み比べ！

世界の赤ワイン6本がそろうセットが、自宅で飲み比べたい人にも手に取りやすい価格となっています。

12月1日（月）23時59分まで開催中のAmazonブラックフライデーで購入できるため、セール終了前にチェックしてみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。