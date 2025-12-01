内臓脂肪が気になる人に！ 「からだを想うオールフリー」24本が2,503円！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「からだを想う オールフリー 350ml×24本」がAmazonブラックフライデーで割引に

サントリーのノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー 350ml×24本」が、Amazonブラックフライデーの対象商品になっています。

過去価格2,691円のところ、7％オフの2,503円で販売されています。1本あたり約104円となっており、まとめ買いしやすい価格帯です。

「からだを想う オールフリー 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

「からだを想う オールフリー」は、カロリーゼロ、プリン体ゼロ、糖類ゼロのノンアルコール飲料です。

ビールと同じ原料を厳選して使用し、一番麦汁を使うことで麦芽由来の飲みごたえを実現したとうたい、アルコール度数は0.00％です。

ローズヒップ由来“ティリロサイド”を機能関与成分として含み、内臓脂肪を減らす機能が報告されている機能性表示食品です。

また、刺激や味の濃さにつながる苦味も強化されており、ビールらしさを求める人にも向いているといいます。

まとめ：12月1日（月）23時59分まで開催中！

麦芽由来の飲みごたえを意識したノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー」は、12月1日（月）23時59分まで開催中のAmazonブラックフライデーで購入できます。

セール期間がまもなく終了するため、気になる人は早めにチェックしておきましょう。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。