内臓脂肪が気になる人に！ 「からだを想うオールフリー」24本が2,503円！

2025年12月01日 12時00分更新
「からだを想う オールフリー 350ml×24本」がAmazonブラックフライデーで割引に
サントリーのノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー 350ml×24本」が、Amazonブラックフライデーの対象商品になっています。
過去価格2,691円のところ、7％オフの2,503円で販売されています。1本あたり約104円となっており、まとめ買いしやすい価格帯です。
「からだを想う オールフリー 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「からだを想う オールフリー」は、カロリーゼロ、プリン体ゼロ、糖類ゼロのノンアルコール飲料です。
ビールと同じ原料を厳選して使用し、一番麦汁を使うことで麦芽由来の飲みごたえを実現したとうたい、アルコール度数は0.00％です。
ローズヒップ由来“ティリロサイド”を機能関与成分として含み、内臓脂肪を減らす機能が報告されている機能性表示食品です。
また、刺激や味の濃さにつながる苦味も強化されており、ビールらしさを求める人にも向いているといいます。
まとめ：12月1日（月）23時59分まで開催中！
麦芽由来の飲みごたえを意識したノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー」は、12月1日（月）23時59分まで開催中のAmazonブラックフライデーで購入できます。
セール期間がまもなく終了するため、気になる人は早めにチェックしておきましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
