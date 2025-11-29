MacBook Air手に入れたら必買！ USB-Cハブ／ドッキングステーション買い方入門

ブラックフライデーで2万5000円オフのM4搭載MacBook Air

まだ在庫はあるので欲しい人は急げ！

Amazonブラックフライデーの目玉商品とも言える、M4搭載の13インチMacBook Air。2万5000円引きの13万9800円ということで、ASCII.jp上からも売れに売れまくってます！ いまだに在庫は潤沢なので、欲しかったけどまだ迷っているという人は購入を検討してください！

USB-C端子が2つだけでHDMIもないMacBook Air

外で各種機器を接続する場合はUSB-Cハブが必携品

で、ここからが本題。MacBook AirはWindowsノートのようにHDMI端子もなく、周辺機器接続用の端子がUSB-C（Thunderbolt 4／USB Type-C）2つだけというわけで、古めの機器などを接続するには必然的にUSB-Cハブやドッキングステーションと呼ばれるアダプタが必要になります。

MacBook用として売られているこれらの機器は複数機能を備えているものが多く、HDMI端子やUSB Type-A端子に加え、ACアダプタからの給電をMacBookにスルーするUSB PD対応のType-C端子などが用意されています。

ただし注意が必要なのが、この手の製品は「USB-C→HDMI」の変換やUSB PDのスルー機能が元で発熱することがあり、結果として故障が発生しやすい点。特に極端に安価な製品だと顕著です。MacBook歴10年の筆者が大量に購入し、大量に壊れてきたので間違いない！ というわけで、比較的メジャーメーカーの製品をAmazonブラックフライデーで探してみました。MacBook Airを外で使い始める前に購入を検討してはいかがでしょうか。

メジャーメーカーでも2000円強から HDMIの仕様は要チェック

まずは最もベーシックなこちら。人気のAnker製品なのに、USB Type-A×2＋Type-C×1、USB PDスルーにHDMIも付いて2190円。ただし、HDMIは4K／30Hz止まり。USB-Cからの変換で4K／60Hz出力するには対応製品が必要なので、4Kディスプレーを持っている人は必ず仕様を確認しましょう。

同じくAnkerのこちらは、さらにSD／microSDカードリーダーにGbEの有線LANも付いていて、HDMIも4K／60Hz対応に。価格は4490円。

エレコムのこちらの製品は有線LANが付いていながら（カードリーダーは無し）、スリムで持ち運びしやすそうな製品。HDMI端子も4K／60Hz対応です。価格は3390円。

続いては、Anker製の本格的なドッキングステーション。2.5GbEの有線LANにmicroSD／SDカードリーダー、オーディオ、多数のUSB端子に加えて、本来は2台までの外部ディスプレー接続にしか対応していないM4のMacBook Airに、さらに8Kを含む、もう3台の映像出力を可能にするという製品です。価格は25％オフの2万9990円。

出先では映像出力だけが欲しいから、単機能な小型のアダプタがいいというなら、バッファロー製のこちらが選択肢に入るかと。価格は1010円なので、もし紛失してもそんなに悲しくありません。

最後にセール対象品ではありませんが、アップル純正のアダプタを紹介。9577円と高価、かつ端子はHDMI／Type-A／USB PDスルーのType-Cが1つずつとミニマムな仕様ですが、安定性は抜群。筆者的には一周回って、安心して使えるこれを愛用しています。

ちなみにこのアダプタは中古で見かけることも多いですが 、4K／60Hz対応モデル（A2119）と、それより古い非対応モデル（A1621）があるので、その点は要注意です。