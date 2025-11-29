まとめ買いに！ 人気のノンアル「アサヒ ゼロ」がブラックフライデーで安い！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

アサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本がAmazonブラックフライデーで割引価格に！

アサヒビールのノンアルコール飲料「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール対象となっています。

参考価格は4,320円で、現在は16％オフの3,608円で購入できます。1本あたりの価格は約150円です。

「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒ ゼロは、ビールの味にこだわる人向けに開発されたノンアルコール飲料で、アルコール分0.00％です。

国産麦芽を使い、濃厚なビールを醸造してからアルコールを完全に取り除き、うまみ成分を残す「ブリューゼロ製法」を採用。香りや飲みごたえの面でも、ビールに近い味わいを目指したとしています。

まとめ：ビールの味にこだわるノンアル派は要チェック！

人気の「アサヒ ゼロ」が、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで1本あたり約150円という特価になっています。ノンアルコールビールを常備したい人はチェックしてください。

