アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第15回

まとめ買いに！ 人気のノンアル「アサヒ ゼロ」がブラックフライデーで安い！

2025年11月29日 13時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本がAmazonブラックフライデーで割引価格に！

　アサヒビールのノンアルコール飲料「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール対象となっています。

　参考価格は4,320円で、現在は16％オフの3,608円で購入できます。1本あたりの価格は約150円です。

アマゾンでアサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本を入手

「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒ ゼロは、ビールの味にこだわる人向けに開発されたノンアルコール飲料で、アルコール分0.00％です。

　国産麦芽を使い、濃厚なビールを醸造してからアルコールを完全に取り除き、うまみ成分を残す「ブリューゼロ製法」を採用。香りや飲みごたえの面でも、ビールに近い味わいを目指したとしています。

まとめ：ビールの味にこだわるノンアル派は要チェック！

　人気の「アサヒ ゼロ」が、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで1本あたり約150円という特価になっています。ノンアルコールビールを常備したい人はチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでアサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

