アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第15回
まとめ買いに！ 人気のノンアル「アサヒ ゼロ」がブラックフライデーで安い！
2025年11月29日 13時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本がAmazonブラックフライデーで割引価格に！
アサヒビールのノンアルコール飲料「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール対象となっています。
参考価格は4,320円で、現在は16％オフの3,608円で購入できます。1本あたりの価格は約150円です。
「アサヒ ゼロ（350ml×24本）」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒ ゼロは、ビールの味にこだわる人向けに開発されたノンアルコール飲料で、アルコール分0.00％です。
国産麦芽を使い、濃厚なビールを醸造してからアルコールを完全に取り除き、うまみ成分を残す「ブリューゼロ製法」を採用。香りや飲みごたえの面でも、ビールに近い味わいを目指したとしています。
まとめ：ビールの味にこだわるノンアル派は要チェック！
人気の「アサヒ ゼロ」が、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで1本あたり約150円という特価になっています。ノンアルコールビールを常備したい人はチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第14回
グルメ健康志向でもコクを楽しむ！ サッポロ プレミアムアルコールフリーが特価
-
第13回
グルメ本物のレモンスライス入りレモンサワーが24％オフ！ Amazonブラックフライデーでお得に登場
-
第12回
グルメ「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml」がAmazonブラックフライデーで13％オフ！
-
第11回
グルメハイネケン24本が12％オフ！ Amazonブラックフライデーで特別価格に
-
第10回
グルメたっぷり飲める！ ストロングゼロ ダブルレモンがAmazonブラックフライデーで割引中
-
第9回
グルメ糖質70％オフの「淡麗グリーンラベル」がAmazonブラックフライデーに登場！
-
第8回
グルメ年末の準備にちょうどいい「プレモル 350ml」がAmazonブラックフライデー価格に
-
第7回
グルメこだわり酒場のレモンサワーが12％オフ！ Amazonブラックフライデーで24本が特別価格に
-
第6回
グルメストゼロがAmazonブラックフライデーで10％オフ！ まとめ買いのチャンス！
-
第5回
グルメ家飲み派に朗報！ サッポロ黒ラベル500ml缶がAmazonブラックフライデーで安い
- この連載の一覧へ