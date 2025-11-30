ノンアルビールの定番がブラックフライデーでお買い得！ 500ml×24本が15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドライゼロ 500ml×24本セットがAmazonブラックフライデーでセールに登場

アサヒのノンアルコールビールテイスト飲料「ドライゼロ（500ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。

ドライなノドごしとクリーミーな泡が特徴というノンアルコールビールで、過去価格は4,318円で、Amazonブラックフライデーでは「定期おトク便」を利用すると15％オフの3,655円で購入できます。1本あたりの価格は約152円です。

「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 500ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒの「ドライゼロ」は、ビールに近い味わいを目指してつくられたノンアルコール飲料です。

ドライなのどごしとクリーミーな泡が特徴で、食事に合わせやすいすっきりした飲み口とされています。アルコール度数は0％です。

まとめ：12月1日（月）までまとめ買いのチャンス！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、1本あたり約152円というセール価格で販売しています。24本セットのため、食事と合わせたい人やまとめてストックしたい人はチェックしてみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。