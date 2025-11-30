アサヒ「ドライゼロ」が27％オフ！ Amazonブラックフライデーでお得に登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が登場！

「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

ビールに近い味を目指してつくられたノンアルコールビールテイスト飲料で、参考価格3,681円に対して27％の割引率で、価格は2,698円となっています。1本あたりの価格は約112円です。

「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

ビールに近い味を目指したノンアルコールビールテイスト飲料として、食事に合わせやすいすっきりした味わいと“ドライなノドごし”“クリーミーな泡”が特徴としています。

さらにカロリーゼロ、糖質ゼロと、健康が気になる人でも選びやすい仕様となっています。

まとめ：Amazonブラックフライデーで24本入りが2,698円に！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで割引が実施されているため、ノンアルコール飲料を日常的に取り入れている人は、この機会にチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。