アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第13回
本物のレモンスライス入りレモンサワーが24％オフ！ Amazonブラックフライデーでお得に登場
2025年11月28日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazonブラックフライデーで「【本物のレモンスライス入り】未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本」がおトクに！
「【本物のレモンスライス入り】未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー 345ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。
本物のレモンスライスを漬け込んだ仕様が特徴のレモンサワーで、参考価格7,154円に対して24％の割引が適用され、価格は5,428円です。1本あたりの価格は約226円です。
「【本物のレモンスライス入り】未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー」の特徴
Amazon商品ページより
本物のレモンスライスをフルオープン缶に漬け込み、果皮や種子を含めて漬け込むことで果汁や香料では再現しにくいレモン由来の香味を引き出したといいます。
開栓時にレモンが浮き上がり、香りや味だけでなく五感を使って楽しめる“世界初”の仕様をうたうレモンサワーです。レモンスライス由来の香味と適度な甘さ、酸味や苦味のバランスが特徴だとしています。アルコール分は5％です。
まとめ：本物のレモンスライス入りでこの価格！
レモンが浮き上がる様子が話題となった「未来のレモンサワー」が、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーにて、1本あたり約226円という価格で登場しています。この機会を活用してチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
