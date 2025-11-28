【ストロング系】Amazonブラックフライデーでキリン氷結ストロング500ml×24本が4,297円！
2025年11月28日 22時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonブラックフライデー】「氷結ストロング シチリア産レモン 500ml×24本」が登場！
「氷結ストロング シチリア産レモン 500ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。
果汁のみずみずしさと、しっかりした飲みごたえが特徴というシリーズで、過去価格4,832円のところ、今回のAmazonブラックフライデーでは11％の割引が適用され、4,297円となっています。1本あたりの価格は焼く179円です。
「氷結ストロング シチリア産レモン」の特徴
Amazon商品ページより
氷結ストロング シチリア産レモンは、シチリア島で収穫されたレモンを主に使用したレモンフレーバーの缶チューハイで、アルコール度数は9％です。
搾った果汁を氷点凍結することでみずみずしい果汁感を実現し、食事にも合う味わいとしています。糖類ゼロとプリン体ゼロの仕様です。
まとめ：しっかりした飲みごたえの氷結ストロングがセール価格に！
12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで11％オフとなっており、まとめ買いしやすいタイミングといえます。気になっている人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
