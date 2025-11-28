【ストロング系】Amazonブラックフライデーでキリン氷結ストロング500ml×24本が4,297円！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

【Amazonブラックフライデー】「氷結ストロング シチリア産レモン 500ml×24本」が登場！

「氷結ストロング シチリア産レモン 500ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

果汁のみずみずしさと、しっかりした飲みごたえが特徴というシリーズで、過去価格4,832円のところ、今回のAmazonブラックフライデーでは11％の割引が適用され、4,297円となっています。1本あたりの価格は焼く179円です。

「氷結ストロング シチリア産レモン」の特徴

Amazon商品ページより

氷結ストロング シチリア産レモンは、シチリア島で収穫されたレモンを主に使用したレモンフレーバーの缶チューハイで、アルコール度数は9％です。

搾った果汁を氷点凍結することでみずみずしい果汁感を実現し、食事にも合う味わいとしています。糖類ゼロとプリン体ゼロの仕様です。

まとめ：しっかりした飲みごたえの氷結ストロングがセール価格に！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで11％オフとなっており、まとめ買いしやすいタイミングといえます。気になっている人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。