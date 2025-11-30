このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第23回

氷結ストロングが14％オフ！ Amazonブラックフライデーで350ml×24本が今だけお得

2025年11月30日 21時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「氷結ストロング シチリア産レモン 350ml×24本」が登場！

　「氷結ストロング シチリア産レモン 350ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

　シチリア産レモンを主に使用したみずみずしいレモンフレーバーのチューハイで、過去価格は3,606円のところ今回のAmazonブラックフライデーでは「定期おトク便」を利用すると14％の割引が適用され、3,098円となります。1本あたりの価格は約129円です。

アマゾンでキリン氷結ストロング シチリア産レモン　350ml×24本 を入手

「氷結ストロング シチリア産レモン」の特徴
Amazon商品ページより

　氷結ストロング シチリア産レモンは、シチリア島で収穫されたレモンを主に使ったレモンフレーバーのチューハイです。

　搾った果汁を氷点凍結することでみずみずしさを閉じ込め、まるで搾りたてというレモン感が特徴といいます。アルコール度数は9％で、しっかりとした飲みごたえをうたいます。糖類ゼロとプリン体ゼロの仕様です。

まとめ：Amazonブラックフライデーで1本あたり約129円に！

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデー期間に、まとめ買いを検討している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでキリン氷結ストロング シチリア産レモン　350ml×24本 を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧