氷結ストロングが14％オフ！ Amazonブラックフライデーで350ml×24本が今だけお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「氷結ストロング シチリア産レモン 350ml×24本」が登場！

「氷結ストロング シチリア産レモン 350ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

シチリア産レモンを主に使用したみずみずしいレモンフレーバーのチューハイで、過去価格は3,606円のところ今回のAmazonブラックフライデーでは「定期おトク便」を利用すると14％の割引が適用され、3,098円となります。1本あたりの価格は約129円です。

「氷結ストロング シチリア産レモン」の特徴

Amazon商品ページより

氷結ストロング シチリア産レモンは、シチリア島で収穫されたレモンを主に使ったレモンフレーバーのチューハイです。

搾った果汁を氷点凍結することでみずみずしさを閉じ込め、まるで搾りたてというレモン感が特徴といいます。アルコール度数は9％で、しっかりとした飲みごたえをうたいます。糖類ゼロとプリン体ゼロの仕様です。

まとめ：Amazonブラックフライデーで1本あたり約129円に！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデー期間に、まとめ買いを検討している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。