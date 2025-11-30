アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第22回
タカラ焼酎ハイボール レモン 500ml×24本が11％オフの3,798円に！ Amazonブラックフライデー
2025年11月30日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
【Amazonブラックフライデー】「焼酎ハイボール レモン 500ml×24本」が登場！
タカラ「焼酎ハイボール レモン 500ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。
焼酎とレモン果汁を使った辛口タイプのチューハイで、今回のAmazonブラックフライデーでは過去価格は4,265円のところ「定期おトク便」を利用すると11％の割引が適用され、3,798円となっています。1本あたりの価格は158円です。
「タカラ 焼酎ハイボール レモン」の特徴
Amazon商品ページより
タカラ「焼酎ハイボール レモン」は、昭和20年代の東京下町で生まれたといわれる元祖チューハイの味わいを追求した商品です。キレ味があり、すっきりとした辛口が特徴といい、アルコール度数は7％です。
プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、糖質ゼロで、健康面を意識する人にも選びやすい仕様としています。
まとめ：“元祖ハイボール”が12月1日（月）まで特価！
12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、500mlサイズが1本あたり158円とおトクに購入できるチャンスとなっています。セール期間中に、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
