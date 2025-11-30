タカラ焼酎ハイボール レモン 500ml×24本が11％オフの3,798円に！ Amazonブラックフライデー

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】「焼酎ハイボール レモン 500ml×24本」が登場！

タカラ「焼酎ハイボール レモン 500ml×24本」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

焼酎とレモン果汁を使った辛口タイプのチューハイで、今回のAmazonブラックフライデーでは過去価格は4,265円のところ「定期おトク便」を利用すると11％の割引が適用され、3,798円となっています。1本あたりの価格は158円です。

「タカラ 焼酎ハイボール レモン」の特徴

Amazon商品ページより

タカラ「焼酎ハイボール レモン」は、昭和20年代の東京下町で生まれたといわれる元祖チューハイの味わいを追求した商品です。キレ味があり、すっきりとした辛口が特徴といい、アルコール度数は7％です。

プリン体ゼロ、甘味料ゼロ、糖質ゼロで、健康面を意識する人にも選びやすい仕様としています。

まとめ：“元祖ハイボール”が12月1日（月）まで特価！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、500mlサイズが1本あたり158円とおトクに購入できるチャンスとなっています。セール期間中に、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。