このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第10回

たっぷり飲める！ ストロングゼロ ダブルレモンがAmazonブラックフライデーで割引中

2025年11月28日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonブラックフライデーに
「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 500ml×24缶」が登場！

　しっかりとした果実感とアルコール度数9％の飲みごたえが特徴というチューハイ「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 500ml×24缶」が、Amazonブラックフライデーでセール対象となっています。

　12％の割引が適用され、通常4,387円のところ3,846円となり、1本あたり160円となります。

アマゾンでサントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]を入手

「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 500ml×24缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 500ml×24缶」は、ストロングゼロシリーズの人気商品です。

　「-196℃製法」による果実まるごとのレモン浸漬酒と果汁をダブルで使用しており、しっかりとした果実感とアルコール度数9％の飲みごたえを楽しめるといいます。糖類ゼロ、プリン体ゼロの仕様です。

まとめ：24缶まとめ買いがおトク！

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 500ml×24缶」が1本あたり160円とおトクに購入できるチャンスとなっています。

　家で手軽にストロングなチューハイを楽しみたい人は、この機会にまとめ買いしては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧