アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第6回

ストゼロがAmazonブラックフライデーで10％オフ！ まとめ買いのチャンス！

2025年11月27日 22時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonブラックフライデーで
「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 350ml×24缶」がセール中！

　Amazonブラックフライデーにて、強めの缶チューハイ「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 350ml×24缶」が登場しています。

　10％の割引が適用され、通常3,119円のところ2,807円で購入可能です。

アマゾンでサントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 350ml×24缶 ]を入手

「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 350ml×24缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン 350ml×24缶」は、ストロングゼロシリーズの人気商品です。

　「-196℃製法」による果実まるごとのレモン浸漬酒と果汁をダブルで使用しており、しっかりとした果実感とアルコール度数9％の飲みごたえを楽しめるといいます。

　カロリーは100mlあたり54kcalで、糖類ゼロの仕様です。

まとめ：「ストロングゼロ ダブルレモン」が1缶あたり117円！

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、人気のストロングゼロ ダブルレモンが1缶あたり117円となっています。

　家で手軽にストロングなチューハイを楽しみたい人は、この機会にまとめ買いを検討しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

※価格は税込み表記です。

