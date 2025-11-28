「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml」がAmazonブラックフライデーで13％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

Amazonブラックフライデーに「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml×24本」が登場！

サントリーのレモンサワー「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml×24本」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。

Amazonブラックフライデーでは、13％の割引が適用され、過去価格4,494円のところ3,914円で購入可能です。1本あたり約163円となる計算です。

「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml×24本」は、レモンの風味を丸ごと封じ込めた浸漬酒と、レモンの味わいを引き立てる複数の原料酒を、独自の黄金比率でブレンドしています。

お店で飲むような本格的なレモンサワーのしっかりとしたレモン感を、家庭で楽しめるというコンセプトの商品となっています。アルコール度数は7％です。

まとめ：Amazonブラックフライデーで24本セットがお買い得！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーで、「こだわり酒場のレモンサワー缶 500ml×24本」が1本あたり163円とおトクに購入できます。まとめ買いにも適したこの機会をお見逃しなく。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。