ハイネケン24本が12％オフ！ Amazonブラックフライデーで特別価格に

ハイネケン 缶 Heineken [ ビール 350ml x 24本 ]がAmazonブラックフライデーに登場！
プレミアムビールとして世界中で親しまれている「ハイネケン（350ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。
今回は12％の割引が適用され、4,498円で購入できます。参考価格5,090円からの値下げで、1本あたりの価格は187円です。
「ハイネケン 缶 Heineken [ ビール 350ml x 24本 ]」の特徴
Amazon商品ページより
ハイネケンは、1873年にオランダで誕生して以来、世界の幅広い国と地域で飲まれているプレミアムビールです。
ハイネケン独自の酵母を使うことで、深い味わいとフルーティな香りを引き出しています。シンプルな原材料で醸造され、黄金色の見た目や爽やかな喉越しが特徴といわれています。アルコール度数は5％です。
まとめ：12月1日までAmazonブラックフライデーで12％オフ！
普段から飲んでいる人はもちろん、海外のプレミアムビールを試したい人にとっても、セールのタイミングは利用しやすい機会です。
12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーで、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
