糖質70％オフの「淡麗グリーンラベル」がAmazonブラックフライデーに登場！

【Amazonブラックフライデー】淡麗グリーンラベル 500ml×24本が登場！

キリンの発泡酒「淡麗グリーンラベル（500ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

雑味の少ないすっきりとした飲み口が特徴の同商品が、過去価格の5,581円から19％オフの4,524円に。1本あたり188円で購入できる内容です。

「GREEN LABEL（淡麗グリーンラベル）」の特徴

Amazon商品ページより

淡麗グリーンラベルは、厳選した麦芽とホップを使い、すっきりと後味がよく心地よい飲みごたえといわれる発泡酒です。

キリン独自のホップアロマ製法により、香りが揮発しにくいタイミングでホップを投入することで、フルーティで爽やかな香りを引き出しています。

ビールと同じ原材料を使用しながら、仕込みと発酵の工程を工夫することで糖質70％オフを実現しています。アルコール度数は4.5％です。

まとめ：糖質70％オフの発泡酒が今だけおトク！

12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、淡麗グリーンラベルを19％オフで購入できる機会となります。すっきり系のビールが好きな人は、期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。

