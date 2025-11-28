このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第9回

糖質70％オフの「淡麗グリーンラベル」がAmazonブラックフライデーに登場！

2025年11月28日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】淡麗グリーンラベル 500ml×24本が登場！

　キリンの発泡酒「淡麗グリーンラベル（500ml×24本）」が、Amazonブラックフライデーでセール販売されています。

　雑味の少ないすっきりとした飲み口が特徴の同商品が、過去価格の5,581円から19％オフの4,524円に。1本あたり188円で購入できる内容です。

「GREEN LABEL（淡麗グリーンラベル）」の特徴
Amazon商品ページより

　淡麗グリーンラベルは、厳選した麦芽とホップを使い、すっきりと後味がよく心地よい飲みごたえといわれる発泡酒です。

　キリン独自のホップアロマ製法により、香りが揮発しにくいタイミングでホップを投入することで、フルーティで爽やかな香りを引き出しています。

　ビールと同じ原材料を使用しながら、仕込みと発酵の工程を工夫することで糖質70％オフを実現しています。アルコール度数は4.5％です。

まとめ：糖質70％オフの発泡酒が今だけおトク！

　12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、淡麗グリーンラベルを19％オフで購入できる機会となります。すっきり系のビールが好きな人は、期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで淡麗グリーンラベル 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

