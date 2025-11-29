ご褒美ビールの“プレモル”500mlがAmazonブラックフライデーでおトクに！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonブラックフライデーで「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」が今だけ値下げ！

「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」は、磨きダイヤモンド麦芽を使い、華やかな香りが特徴のサントリーのビールです。

現在開催中の「Amazonブラックフライデー」で、過去価格6980円から5％オフの6624円で販売されています。1本あたりの価格は276円です。

「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

ザ・プレミアム・モルツは、ミシュランガイド東京2025のオフィシャルパートナーにも選出されたプレミアムビール。磨きダイヤモンド麦芽を使用することで、ザ・プレミアム・モルツならではの華やかな香りがより鮮やかに楽しめるといいます。

素材や製法へのこだわりによって、「神泡」と呼ばれるきめ細かくクリーミーな泡立ちが生まれます。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：ストックするなら今がチャンス！

12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、ザ・プレミアム・モルツ500ml 24本が6624円で購入できます。

プレミアムビールの代表格がケース買いのチャンスとなっているので、年末年始の買い置きとして検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。