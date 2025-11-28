アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第8回
年末の準備にちょうどいい「プレモル 350ml」がAmazonブラックフライデー価格に
2025年11月28日 18時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazonブラックフライデーで「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」が今だけおトクに！
「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」は、磨きダイヤモンド麦芽を使用したサントリーのビールです。
現在開催中の「Amazonブラックフライデー」では、過去価格5,309円から8％オフの4,899円で販売。1本あたりの価格は204円で、24本のケース買いとして取り入れやすい価格帯になっています。
「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」の特徴
Amazon商品ページより
磨きダイヤモンド麦芽を使用し、ザ・プレミアム・モルツならではの華やかな香りを楽しめるというプレミアムビールです。素材や製法にこだわることで、「神泡」と呼ばれるきめ細かくクリーミーな泡立ちを実現しているといいます。
アルコール度数は5.5％で、幅広い食事と合わせやすいバランスです。
まとめ：今年1年頑張った自分へのご褒美に、“プレモル”ケース買いを検討しては？
12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本が4,899円のセール価格で購入できます。
期間中はケース買いがしやすい価格になっているため、この機会にストック用として検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
