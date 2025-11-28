年末の準備にちょうどいい「プレモル 350ml」がAmazonブラックフライデー価格に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

Amazonブラックフライデーで「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」が今だけおトクに！

「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」は、磨きダイヤモンド麦芽を使用したサントリーのビールです。

現在開催中の「Amazonブラックフライデー」では、過去価格5,309円から8％オフの4,899円で販売。1本あたりの価格は204円で、24本のケース買いとして取り入れやすい価格帯になっています。

「ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

磨きダイヤモンド麦芽を使用し、ザ・プレミアム・モルツならではの華やかな香りを楽しめるというプレミアムビールです。素材や製法にこだわることで、「神泡」と呼ばれるきめ細かくクリーミーな泡立ちを実現しているといいます。

アルコール度数は5.5％で、幅広い食事と合わせやすいバランスです。

まとめ：今年1年頑張った自分へのご褒美に、“プレモル”ケース買いを検討しては？

12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、ザ・プレミアム・モルツ 350ml 24本が4,899円のセール価格で購入できます。

期間中はケース買いがしやすい価格になっているため、この機会にストック用として検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。