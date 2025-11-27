アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第5回
家飲み派に朗報！ サッポロ黒ラベル500ml缶がAmazonブラックフライデーで安い
2025年11月27日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
Amazonブラックフライデーで「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」が今だけ値下げ！
「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」は、磨きダイヤモンド麦芽を使い、華やかな香りが特徴のサントリーのビールです。
現在開催中の「Amazonブラックフライデー」で、過去価格6,980円から5％オフの6,624円で販売されています。1本あたりの価格は276円です。
「ザ・プレミアム・モルツ 500ml 24本」の特徴
ザ・プレミアム・モルツは、ミシュランガイド東京2025のオフィシャルパートナーにも選出されたプレミアムビール。磨きダイヤモンド麦芽を使用することで、ザ・プレミアム・モルツならではの華やかな香りがより鮮やかに楽しめるといいます。
素材や製法へのこだわりによって、「神泡」と呼ばれるきめ細かくクリーミーな泡立ちが生まれます。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：ストックするなら今がチャンス！
12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーでは、ザ・プレミアム・モルツ500ml 24本が6,624円で購入できます。
プレミアムビールの代表格がケース買いのチャンスとなっているので、年末年始の買い置きとして検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
