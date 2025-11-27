アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第4回
黒ラベル24本が4,480円！ Amazonブラックフライデーで“家飲みストック”の買い時です
2025年11月27日 21時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
【Amazonブラックフライデー】「生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」が登場！
「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」がAmazonブラックフライデーに登場しており、9％オフの4,480円で販売されています。
過去価格は4,933円で、ここから9%オフとなると1本あたり187円の計算。家飲みのストックにも使いやすい内容になっています。
「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」の特徴
「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽やホップを一部使用したビールで、麦のうまみと爽やかな後味の両立を目指した味設計です。
白くクリーミーな泡を楽しめる点が特長で、350ml缶を24本まとめて購入することで、家飲みやイベント用のストックとして扱いやすい内容になっています。
旨さ長持ち麦芽を一部採用しており、缶ならではの手軽さをそのままに黒ラベルらしい飲みやすさが特徴です。アルコール度数は5％で、日々の食事とも合わせやすいバランスといいます。
晩酌や宅飲み、BBQや花見、キャンプ、納会や忘年会、新年会、父の日やお歳暮のギフトまで幅広く使えます。唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司、揚げ物、チーズなど多彩な料理に合うとされています。
まとめ：「Amazonブラックフライデー」でストックしておこう！
黒ラベルを普段から飲んでいる人も、年末に向けてストックを増やしたい人も、Amazonブラックフライデーは買いやすいタイミングになっています。セールの期間は12月1日（月）まで。この機会に購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
