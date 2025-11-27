“1本250円”の今だけ価格！ 一番搾り とれたてホップ500mlがAmazonブラックフライデーに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

【Amazonブラックフライデー】「一番搾り ビール500ml×24本 一番搾りとれたてホップ 生ビール」が登場！

キリン「一番搾り ビール500ml×24本 一番搾りとれたてホップ 生ビール」が、Amazonブラックフライデーに登場しています。

今年とれた岩手県遠野産ホップを使い、旬のおいしさを楽しめる期間限定の一番搾りです。

今回のセールでは11％の割引が適用され、過去価格6,728円のところ5,998円で販売されています。1本あたり約250円で購入できる内容です。

「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、今年収穫された岩手県遠野産ホップを急速凍結して細かく砕き、生の状態を保ったまま使ったビールです。

ホップを乾燥させず使うことで旬の香りを引き出しており、華やかな香りと調和のとれた飲みやすい味わいが特長です。

今年で22年目を迎えるシリーズで、ビールの里として知られる遠野市で育ったホップの個性を楽しめる仕上がりです。アルコール度数は5％です。

パッケージは一番搾りブランドの品質感をベースに、この時期だけの特別感を伝えるデザインとなっています。

まとめ：Amazonブラックフライデーで1本あたり250円に！

12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーでは、季節限定の味わいである「一番搾り ビール500ml×24本 一番搾りとれたてホップ 生ビール」を大容量で手に入れやすい内容になっています。旬のホップを使った一番搾りが気になる人は、この機会にチェックしてみては？

