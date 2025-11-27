年末前のストックに！ スーパードライ500mlが24本入りで9％オフの5,873円！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonブラックフライデー】スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】が登場！

「スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。

500ml缶の24本セットが割引価格で販売されており、自宅用としても年末に向けた買い置きとしても選びやすい内容です。

今回のAmazonブラックフライデーセールでは9％の割引が適用され、過去価格6,462円のところ5,873円で販売されています。1本あたり約245円で購入できる計算です。

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】の特徴

Amazon商品ページより

スーパードライは、冷やすほどキレが冴える辛口〈生〉の味わいが特長です。飲んだ瞬間に感じる飲みごたえや、瞬時に立ち上がるキレのよさが際立つ仕上がりで、冷えた状態で飲むほど高まるうまさが魅力。

アルコール度数は5％で、濃い味の料理から繊細な味わいの料理まで幅広く合わせやすいバランスといい、どんな食事にも寄り添う飲み口が頼もしく、食卓の幅を広げてくれるとしています。

まとめ：「Amazonブラックフライデーセール」でまとめ買いがお得！

今回のAmazonブラックフライデーは、人気の500mlサイズをおトクにまとめ買いする機会になっています。Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで！買い置きしておくと便利なので、気になる人はこのタイミングでチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。