祝30周年！ケンタの「チキンクリームポットパイ」今年もサクサクとろ〜りで幸せに

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「チキンクリームポットパイ」（単品470円）を、11月26日から数量限定で販売する。
今年で30周年！ケンタの「チキンクリームポットパイ」
1996年に誕生した冬の定番「チキンクリームポットパイ」が、発売30周年の今年も帰ってくる。
チキンクリームポットパイは、サクサクのパイ生地と、ホクホク野菜がたっぷり詰まった具だくさんのシチューが魅力のポットパイ。
24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる仕上がり。最初はシチューをつけずに、生地そのものの香ばしさと食感を楽しむのもおススメという。
クリームシチューの中には、KFCならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのあるよう仕上げている。
ーーー
●チキンクリームポットパイ（単品470円）
●チキンクリームポットパイセット（880円）
内容：チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)
●チキンクリームポットパイよくばりセット（1180円）
内容：キンクリームポットパイ、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)
この冬も食べたい！
くずしたパイ生地をアツアツのシチューにひたして食べれば、やさしい味わいが口いっぱいに広がり、心も体もぽかぽかと温まりながら楽しめるんだとか。
一皿で、さまざまな食べ方を楽しめる「チキンクリームポットパイ」は、冬にぴったりの贅沢メニュー。数量限定での販売となるので、発売後は早めにチェックしておきたいところだ。
（※文中の価格はすべて税込）