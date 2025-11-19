祝30周年！ケンタの「チキンクリームポットパイ」今年もサクサクとろ〜りで幸せに

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「チキンクリームポットパイ」（単品470円）を、11月26日から数量限定で販売する。

今年で30周年！ケンタの「チキンクリームポットパイ」

1996年に誕生した冬の定番「チキンクリームポットパイ」が、発売30周年の今年も帰ってくる。

チキンクリームポットパイは、サクサクのパイ生地と、ホクホク野菜がたっぷり詰まった具だくさんのシチューが魅力のポットパイ。

24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる仕上がり。最初はシチューをつけずに、生地そのものの香ばしさと食感を楽しむのもおススメという。

クリームシチューの中には、KFCならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのあるよう仕上げている。



ーーー

●チキンクリームポットパイ（単品470円）

●チキンクリームポットパイセット（880円）

内容：チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)

●チキンクリームポットパイよくばりセット（1180円）

内容：キンクリームポットパイ、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

この冬も食べたい！

くずしたパイ生地をアツアツのシチューにひたして食べれば、やさしい味わいが口いっぱいに広がり、心も体もぽかぽかと温まりながら楽しめるんだとか。



一皿で、さまざまな食べ方を楽しめる「チキンクリームポットパイ」は、冬にぴったりの贅沢メニュー。数量限定での販売となるので、発売後は早めにチェックしておきたいところだ。

（※文中の価格はすべて税込）