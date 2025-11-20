これは反則級！「牡蠣バターぶっかけ」を丸亀製麺が発売へ。こく旨ヤバし

讃岐うどんチェーン 丸亀製麺は「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」を11月25日よりショッピングセンターやテナント店を中心に期間限定で販売します。並890円、大1070円、得1250円。

「牡蠣バターぶっかけうどん」が店舗限定で登場

期間限定メニュー「こく旨 牡蠣バターぶっかけうどん」は、2024年1月に初めて販売した「牡蠣ぶっかけうどん」をリニューアルして復活させたもの。



打ち立てのもちもちのうどんに魚介の旨みがきいた海醤（ハイジャン・カイジャン）だれを絡め、からっと揚げた牡蠣をのせた一杯。さらに焼きバラ海苔、黒こしょう、レモン、バターをのせています。

からっと揚げた牡蠣は外がさくっと、中はぷりっとしたまま旨みを閉じ込め、ぶっかけだしが衣にしみるにつれて味わいが徐々に変化するんだとか。

魚介の旨みを詰め込んだ特製海醤だれにバターを合わせることで、濃厚で奥深いコクが生まれ、揚げ牡蠣にも麺にもよく絡む仕立てです。

仕上げにレモンを絞ると、濃厚さの中にさわやかな香りと酸味が加わり、さっぱりと味わえるんだとか。

牡蠣の旨みにバターが絡む……！

牡蠣の濃厚さとバターのコクの組み合わせは反則級の魅力で、想像しただけでもゴクリと喉を鳴らしてしまいます。ショッピングセンターやテナント店限定ではありますが、ぜひチェックしてみてください。

なお販売は2026年1月上旬まで。冬のお楽しみとして逃さずに味わってみたいところです。



※価格は税込み表記です。