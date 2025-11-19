「味噌ラーメン」をからあげに！パンチ強めのにんにく味噌バター

からやまは11月21日、「にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食」を発売します。

からあげを味噌スープで味わう新作メニュー

からあげ専門店からやまが、寒い冬に食べたくなる「味噌ラーメン」をイメージした熱々スープ仕立てからあげメニューを展開。

▲にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食 979円

主役は、深いコクが特徴の八丁味噌とにんにくを合わせた漬け込みダレで味を入れた「にんにく味噌からあげ」。定食では、鉄板の上に味噌スープを広げ、そこににんにく味噌からあげをのせ、キャベツ・もやし・コーンをトッピング。



さらに特製の肉みそと、仕上げにバターをトッピングすることで、濃厚かつ食べ応えのある一皿に。まるで味噌ラーメンのような味わいを楽しめるんだとか。ライス、みそ汁付き。

「にんにく味噌からあげ」単品やテイクアウトも用意

「にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食」は持ち帰りでも利用できます。また、「にんにく味噌からあげ」は相盛り定食や単品でのメニューも用意されています。

▲にんにく味噌からあげ合盛り定食 869円

「にんにく味噌からあげ」と定番の「カリッともも」を組み合わせた「にんにく味噌からあげ合盛り定食」や、「にんにく味噌からあげ」単品、弁当メニューも展開します。

▲にんにく味噌からあげ（単品） 165円

▲にんにく味噌からあげの味噌バター盛り弁当 961円

▲にんにく味噌からあげ合盛り弁当 853円

・にんにく味噌からあげ（単品・テイクアウト） 162円

「からあげ縁」でも「にんにく味噌からあげ」を販売！

また、持ち帰り専門店「からあげ縁」でも「にんにく味噌からあげ」を期間限定で販売します。

▲にんにく味噌からあげ 313円

▲にんにく味噌からあげ弁当 885円

▲にんにく味噌からあげ合盛り弁当 853円

冬にしみる濃厚味噌味

味噌とにんにくのしっかりした風味は、寒さが深まる時期にぴったりの味わい。バターが溶け込むコクのあるスープは身体が温まりそうです。がっつり食べたい日に選んでみては？

※価格は税込み表記です。