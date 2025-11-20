味の素「アジパンダ」→「うまパンダ」に　干支デザインが数量限定で登場

味の素は「うまパンダ」（70g・オープン価格）を、29700本の数量限定で11月18日より全国で販売開始した。

数量限定で発売「うまパンダ」

味の素では2023年より、新年に合わせた「干支ボトル」シリーズを展開中。第1弾の「タツパンダ」瓶、第2弾の「にょろパンダ」瓶に続き、今年は第3弾として「うまパンダ」瓶を発売する。

▲第1弾の「タツパンダ」瓶（すでに販売終了）

▲第2弾の「にょろパンダ」瓶（すでに販売終了）

これまで発売した干支ボトルシリーズには「可愛い」「毎年楽しみにしている」など、評判をという。

「うまパンダ」瓶は、午（うま）をイメージした茶色の色合いに加え、特徴的なたてがみをデザインに取り入れた。新年を迎えるにあたり、調理時や食事の際に「うまパンダ」瓶で癒され、料理をよりおいしく楽しめる“相棒”のような存在を目指してデザインしたという。

早めに探そう〜！

こちらが通常パッケージの「アジパンダ」瓶。

限定パッケージは干支ごとに蓋の色も変わってとってもかわいい！新年をより楽しく、ちょっとほっこりさせてくれそうだ。販売は個数が決まっているため、チェックは早めが良さそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）