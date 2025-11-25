このページの本文へ

12月8日発売

しっかり辛くて旨い！新大久保の人気店監修「スンドゥブチゲ」風ラーメン

2025年11月25日 11時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

しっかり辛〜いそうですよ！

　明星食品は「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」（300円）を12月8日に全国で発売する。

人気店の味がカップ麺に！「でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」

　韓国グルメの聖地、新大久保の名店とのコラボカップ麺が登場。

　「でりかおんどる」は、東京・新大久保に出店しているスンドゥブチゲやサムゲタンなどの伝統的な韓国料理が人気のお店。百貨店の催事に出店することも多く、多数のメディアに取り上げられている。

　明星食品の「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」は、お店で一番人気の「スンドゥブチゲ」をイメージした一杯。

　ビーフをベースにアサリやイカの海鮮の旨みを効かせたスープに、豆腐、カニカマ、うきたまご、ねぎが入ったラーメン。旨みと辛さを出す調味油が別添え。

　旨さも辛さもしっかりで、クセになるおいしさに仕上げたという。まるで韓国気分のスンドゥブチゲ風ラーメンが味わえるんだとか。

まるで韓国旅行気分に？

　海鮮の旨み、ゴロゴロと入った具材たちに食べ応えを期待したい一杯！ お店で食べたことのある方もそうでない方も、辛いものが好きな方は試してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧