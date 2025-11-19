ステーキ食べ放題「匠肉祭り」が4店舗限定で実施！厚切りサーロイン、ランプなどを80分で食べ尽くす

ステーキレストラン「ステーキのあさくま」は愛知・神奈川・埼玉の4店舗限定で、11月27日にステーキ食べ放題イベント「匠肉祭り」を開催します。
厚切りステーキを80分食べ尽くす！
「匠肉祭り」では、厚切りサーロインをはじめとした各種ステーキを80分間食べ放題で提供。スタッフが焼きたてをテーブルへ届ける形式です。
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどを用意。
お替わりのステーキはスタッフが焼きたてを持って店内を回りながら配ります。ステーキの種類はランダムでの提供となり、個別での種類を指定しての注文はできません。
▲サラダバー・デザートバー45品
▲当日だけの特別メニューも登場
当日はサラダバーとドリンクバーも付き、サラダバーには全45品の定番メニューに加えて、鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなどの特別メニューも登場します。
開催時間は11時～22時で、最終入店は20時40分です。予約は受け付けず、当日は食べ放題のみの提供となります。
■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」
内容：ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付き
開催日：11月27日
料金：男性3771円、女性3221円、小学生1791円、小学生未満無料
制限時間：80分
対象店舗：ステーキのあさくま
一宮店（愛知県一宮市）、半田店（愛知県半田市）、越谷店（埼玉県越谷市）、北山田店（神奈川県横浜市）
メニュー詳細：
・ステーキ
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他
・特別商品
鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他
ステーキ＋豪華サラダバー付き！
「匠肉祭り」で提供するステーキは通常1000円～3000円相当の商品で、多く食べるほどお得になる内容。前回は1万円相当を堪能した人もいたといいます。
本格的なステーキを時間内で思う存分楽しめる夢のような企画！ サラダバーも含め、肉も野菜もめいっぱい楽しめそうです。全国で4店舗のみでの実施ですが、対象店舗が近くにある場合は迷わず足を運んでみてはどうでしょう。
※価格は税込み表記です。