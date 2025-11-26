KFC「チキンポットパイ」は1996年生まれ、初代“たまごっち”と同い年

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「チキンクリームポットパイ」を、本日11月26日から数量限定で販売しますよ。

KFCの「チキンクリームポットパイ」は、1996年に誕生して30年を迎える冬の定番メニューです。

サクサクのパイ生地と、ホクホク野菜がたっぷり詰まった具だくさんのシチューが魅力のポットパイ。

24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる仕上がり。クリームシチューの中には、KFCならではのチキンと彩り豊かな野菜がたっぷり。北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使用し、見た目にも華やかで食べごたえのある仕上がりといいます。



ーーー

●チキンクリームポットパイ（単品470円）

●チキンクリームポットパイセット（880円）

内容：チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)

●チキンクリームポットパイよくばりセット（1180円）

内容：キンクリームポットパイ、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)

ーーー



1996年生まれの「チキンクリームポットパイ」。実はこの年、バンダイのゲーム機「たまごっち」も誕生しています。社会現象を巻き起こしたあの“たまごっち”と同い年というわけです。いまは最新作「たまごっちパラダイス」が大ヒットし、令和の子どもたちにも広がっているのがまた感慨深いところ（関連記事：「たまごっち」最新作、社会現象級ヒット 大人も夢中になる“育成の奥深さ” ）。



そんな“同期”の2つが、時代の波に揉まれながらも30年たった今なお愛され続けていると思うと、ちょっと胸があつくなりますね。

（※文中の価格はすべて税込）