革靴なのに全然濡れない、しかも安心の日本製！ リーガルのゴアテックスビジネスシューズがAmazonブラックフライデーで20%オフ！

GORE-TEX 防水 ストレートチップ 233Sが20%オフ！

リーガルコーポレーションが製造・販売する靴の総合ブランド、リーガルのGORE-TEX 防水 ストレートチップ 233Sが20%OFFの24,640円で登場しています。

GORE-TEX 防水 ストレートチップ 233Sは、ビジネス＆フォーマル対応の内羽根ストレートチップデザインの革靴。

雨天・悪天候にも対応できる「GORE-TEX（ゴアテックス）メンブレン」を内蔵。靴内部に水が入るのを防ぎつつ、蒸れを逃がす設計です。アッパーにはソフトスムースレザーを採用し、水が染みこみづらい加工が施されています。

インソールにも工夫があり、湿気を逃がすクールマックス素材のカップインソールで、裏面はクッション性に優れた素材を使用。ソールは軽量EVA＋ラバー耐摩耗ソールで歩きやすさ・屈曲性も確保しています。

日本国内の工場で職人によって仕上げられており、安心の “日本製”ブランド仕様です。

商品詳細

・カラー：ブラック、ブラウン

・素材：アッパー……レザー、ソール……ゴム

まとめ

参考価格：30,800円

現在の価格：24,640円［20%OFF］

GORE-TEX 防水 ストレートチップ 233Sは、雨の日や梅雨シーズンも気にせず革靴を履きたいビジネスパーソンに向いています。

フォーマルなストレートチップ仕様のため、冠婚葬祭に履いていっても問題ありません。気になる方はぜひチェックしてみてください。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。