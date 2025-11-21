4K＋1080pを同時出力できるHDMI分配器「400-VGA030」発売｜異なる解像度でも最適表示が可能に

4Kと1080pを同時出力できるHDMI分配器「400-VGA030」発売

サンワサプライは、4Kと1080pを同時に出力できるHDMI分配器「400-VGA030」を発売した。価格は4,346円（税抜）。

異なる解像度のディスプレイを最適表示できるダウンスケーラー搭載

「400-VGA030」は、異なる解像度の2台のディスプレイへ、それぞれ最適な解像度で同時出力できる点が特徴である。出力2にはダウンスケーラー機能を備え、4Kディスプレイと1080pディスプレイを併用する場合でも、双方で最適な映像表示が可能だ。業務用途や複数モニター環境において、扱いやすい仕様となっている。

4K/60Hz・HDR対応、主要音声フォーマットにも対応

本製品は4K/60Hz解像度とHDR（ハイダイナミックレンジ）出力に対応しており、高精細で自然な階調表現の映像が利用できる。また、HDCP2.2に加えて、Dolby True HDやDTS HD Master Audioといった主要オーディオフォーマットにも対応し、幅広いコンテンツ環境で使用できる。

コンパクトで扱いやすいケーブル一体型デザイン

本体はケーブル一体型のシンプルな構造を採用。HDMI端子には金メッキ加工が施され、サビの発生や信号劣化を抑制する設計となっている。サイズは W6.55×D5.55×H1.6cm、重量は78gとコンパクトで、設置や持ち運びもしやすい。